Англия

"Сороки" хотят приобрести бразильского фулбека.

Защитник Сассуоло Рожерио попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает Sky Sports.

Руководство английского клуба хочет укрепить линию обороны в летнее межсезонье и уже начало переговоры по левому фулбеку. "Сороки" готовы предложить за бразильца около 14 миллионов фунтов.

Действующий контракт Рожерио с Сассуоло рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне 22-летний игрок провел 17 поединков в футболке "нероверди", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании нападающего Борнмута Каллума Уилсона.