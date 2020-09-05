Англия

"Сороки" близки к подписанию левого фулбека.

Защитник Норвича Джамал Льюис должен в ближайшее время стать игроком Ньюкасла, сообщает Sky Sports.

"Сороки" согласовали трансфер левого фулбека и могут объявить о его подписании в ближайшее время. Сумма сделки составит около 13,5 миллионов фунтов.

В составе Ньюкасла 22-летний игрок должен стать заменой Данни Роузу, который выступал на правах аренды из Тоттенхэма.

В прошлом сезоне Льюис 32 поединка в футболке "канареек", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании защитника Сассуоло Рожерио.