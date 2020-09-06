Англия

Шерман-Лоу заключил соглашение с лондонским клубом.

Голкипер Бертона Тедди Шерман-Лоу перешел в Челси, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта юного вратаря с "синими" остаются неизвестными. Англичанин останется в нынешнем клубе на правах аренды.

"Это невероятно, все произошло так быстро. Бертон помог мне вырасти, теперь для меня начинается новый этап, надеюсь, я смогу продолжить развитие в Челси. Рад, что присоединяюсь к такому большому клубу, который воспитал многих молодых игроков", – прокомментировал переход 17-летний голкипер.

Ранее сообщалось, что Челси завершил трансфер полузащитника Кая Хаверца.