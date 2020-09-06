Англия

"Сороки" подпишут экс-хавбека Борнмута.

Бывший полузащитник Борнмута Райан Фрейзер близок к переходу в Ньюкасл, сообщает Sky Sports.

"Сороки" согласовали условия сотрудничества с шотландским хавбеком, который находится в статусе свободного агента. В ближайшее время вингер прибудет в расположение клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В подписании 26-летнего игрока также были заинтересованы Вест Хэм и Кристал Пэлас.

В минувшем сезоне Фрейзер провел 32 поединка в футболке "вишен", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также договорился о трансфере нападающего Ньюкасла Каллума Уилсона.