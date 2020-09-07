Англия

"Молотобойцы" хотят подписать правого фулбека.

Защитник Бонмута Адам Смит попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает издание The Telegraph.

"Молотобойцы" хотят укрепить фланги обороны в межсезонье и хотят подписать аглийского фулбека, который вылетел со своим клубом из АПЛ. В подписании 29-летнего игрока заинтересован главный тренер лондонцев Дэвид Мойес.

Действующий контракт Смита с Борнмутом истекает в июне 2021 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 25 поединков в футболке "вишен", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм начал переговоры с Бернли по защитнику Джеймсу Тарковски.