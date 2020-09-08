Англия

Испанский защитник продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Правый защитник Эспаньола Гонсало Авила Гордон, более известный как Пипа, стал игроком Хаддерсфилда, сообщил официальный сайт "терьеров". Сумма трансфера не разглашается.

Контракт с Пипой рассчитан до лета 2023 года. У Хаддерсфилда есть возможность продления соглашения на еще один сезон.

Пипа в прошлой кампании сыграл 13 матчей за Эспаньол во всех турнирах. До этого на взрослом уровне 22-летний фулбэк выступал в аренде за Химнастик.

Также Пипа является игроком сборной Испании U-21. Незадолго до трансфера он получил свой второй вызов в эту команду – на матч отбора на Евро против Северной Македонии.