Англия

Бывший ассистент Марсело Бьелсы Карлос Корберан постарается в следующем сезоне вернуть Хаддерсфилд в Премьер-лигу.

Хаддерсфилд определился с преемником уволенного Дэнни Коули — сообщил официальный сайт "терьеров".

Выбор руководства клуба пал на бывшего ассистента Марсело Бьелсы в Лидсе — Карлоса Корберана.

Уроженец Валенсии, поигравший во второй команде «летучих мышей» на позиции вратаря, 37-летний испанец начал тренерскую карьеру тренером по физподготовке в Вильярреале, после чего работал ассистентом тренера в Аль-Иттихаде, Алькорконе и Аль-Насре.

Опыт самостоятельной работы Карлоса ограничивается кипрскими Доксой и Эрмисом.