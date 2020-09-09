Лондонский клуб договорился об аренде французского голкипера.
Альфонс Ареола, Getty Images
09 сентября 2020, 19:54
Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола может в ближайшее время стать игроком Фулхэма, сообщает RMC Sport.
Лондонский клуб договорился об аренде 27-летнего вратаря и должен объявить о его подписании в ближайшее время. Француз уже прибыл в расположение "дачников", где успешно прошел медобследование.
Действующий контракт Ареола с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.
В прошлом сезоне голкипер выступал на правах аренды в мадридском Реале, где провел 9 поединков.
Ранее сообщалось, что состав Фулхэма пополнил защитник Торино Ола Айна.