Англия

Лондонский клуб договорился об аренде французского голкипера.

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола может в ближайшее время стать игроком Фулхэма, сообщает RMC Sport.

Лондонский клуб договорился об аренде 27-летнего вратаря и должен объявить о его подписании в ближайшее время. Француз уже прибыл в расположение "дачников", где успешно прошел медобследование.

Действующий контракт Ареола с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

В прошлом сезоне голкипер выступал на правах аренды в мадридском Реале, где провел 9 поединков.

Ранее сообщалось, что состав Фулхэма пополнил защитник Торино Ола Айна.