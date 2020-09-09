Португалец прокомментировал слухи относительно форварда Барселоны.
Жозе Моуриньо, Getty Images
09 сентября 2020, 21:57
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал слухи относительно возможного ухода из Барселоны нападающего Лионеля Месси.
"Хотел бы я подписать Месси? Нет, не в Тоттенхэм, только в свою символическую сборную. В Тоттенхэме уважают финансовый фейр-плей.
Он может перейти только в тот клуб, который не уважает финансовый фейр-плей, а это, конечно, не Тоттенхэм", – рассказал Моуриньо в интервью порталу Joe.
Ранее сообщалось, что Месси подтвердил, что останется в Барселоне на сезон-2020/21.