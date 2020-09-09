Англия

Португалец прокомментировал слухи относительно форварда Барселоны.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал слухи относительно возможного ухода из Барселоны нападающего Лионеля Месси.

"Хотел бы я подписать Месси? Нет, не в Тоттенхэм, только в свою символическую сборную. В Тоттенхэме уважают финансовый фейр-плей.

Он может перейти только в тот клуб, который не уважает финансовый фейр-плей, а это, конечно, не Тоттенхэм", – рассказал Моуриньо в интервью порталу Joe.

Ранее сообщалось, что Месси подтвердил, что останется в Барселоне на сезон-2020/21.