Англия

Немец прокомментировал пассивность клуба в текущее трансферное окно.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп объяснил отсутствие серьезных кадровых усилений в клубе в это трансферное окно.

Единственным новичком "красных" летом стал защитник Костас Цимикас, которого приобрели у Олимпиакоса за 11,7 млн фунтов.

"Клубы находятся в разных ситуациях, мы живем в период большой неопределенности в мире. Для некоторых клубов это кажется не таким важным, потому что ими владеют целые страны или олигархи, это правда. Мы не можем измениться за вечер и начать действовать на трансферном рынке так, как Челси.

Мы другой клуб. Мы выиграли Лигу чемпионов и АПЛ, будучи таким клубом", – рассказал Клопп в интервью BBC.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Тиаго Алькантара заинтересован в переходе в Ливерпуль.