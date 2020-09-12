Специалисты рассказали о своих предпочтениях в новом сезоне.
Ван Дейк - Де Брюйне, getty images
12 сентября 2020, 00:57
Уже вскоре стартует новый розыгрыш чемпионата Англии. Эксперты Sky Sports выразили свое мнение относительно победителя.
Большинство считает, что Ливерпуль сможет защитить чемпионский титул. Вторым фаворитом считается Манчестер Сити.
Отметим, что Крис Воддл ожидает, что чемпионом и вовсе станет Манчестер Юнайтед.
Напомним, что накануне нового сезона английская Премьер-лига опубликовала свой новый гимн.