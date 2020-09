Смелые ходы тренеров с изменением тактического рисунка команды непосредственно по ходу матча — не такое уж частое явление, но с завидной регулярностью такие маневры сопровождаются красивыми камбэками. Речь пойдет только о ходах, которые резко меняли систему игры команду. Например, тут не будет места для сэра Алекса Фергюсона с заменой Нани на Македу в 2009 году, когда итальянец забил победный гол в матче против Астон Виллы (3:2).Больше стоит равняться на переход Челси Антонио Конте на схему 3-4-3 в игре против Арсенала в 2016 году.

Нет сомнений, что подобных тренерских решений очень много, но мы предлагаем рассмотреть три из них.

Как ни странно сейчас, еще в 1998-99 годах команда Джона Грегори была настоящим претендентом на титул, и эта победа позволила им выйти на первое место после 17 сыгранных туров. Это было очень впечатляющее начало от Астон Виллы, учитывая, что команда потеряла одного из лидеров, Дуайта Йорка, который перешел в Манчестер Юнайтед.

Почему эта победа была так важна? Итак, Арсенал был действующим чемпионом Премьер-лиги, когда они отправились в Бирмингем холодным воскресным днем ​​незадолго до Рождества, и их отличная игра в первом тайме позволила им повести со счетом 2:0. Деннис Бергкамп забил оба гола: первый — прекрасный удар с правого угла штрафной площади, второй — после умелой скидки Николя Анелька. Арсенал, как он тогда часто делал в тот период, слишком рано сбавил обороты. У Джона Грегори было 15 минут, чтобы все изменить.

В перерыве должно было быть представление - парашютист в костюме Санта-Клауса должен был спуститься в чашу стадиона. К сожалению, произошла катастрофа, когда парашют Найджела Рогоффа уловил порыв ветра, и он столкнулся с вершиной Тринити-роуд и упал с высоты 100 футов на землю. Джим Уокер, физиотерапевт вилланов, был среди тех, кто бросился к нему на помощь, а потому вторая половина игры задержалась на 15 минут. Рогофф был срочно отправлен в больницу, а затем ему ампутировали левую ногу выше колена.

У Грегори было дополнительное время, чтобы подумать о своей тактике на второй тайм. Он не использовал самую очевидную замену сразу, но через 10 минут во втором тайме он повернулся к Стэну Коллимору, который неожиданно не попал в стартовый состав. Когда Арсенал вырвался вперед со счетом 2:0, телевизионные камеры сместились в сторону фанатов бирмингемцев - синий баннер с надписью "Коллимор" осуждал ход Грегори.

Это повлекло за собой резкое изменение системы. Гарет Барри, в этот момент многообещающий центральный защитник, играл слева в оборонительной тройке. Именно он был принесен в жертву ради выхода Коллимора, когда Грегори перешел на узкие 4-3-3, с Аланом Райтом и Стивом Уотсоном, активно идущими вперед, и Коллимор присоединился к Диону Дублину и Джулиану Йоахиму.

Внезапно, с тремя нападающими, Арсенал не справился. Коллимор выиграл борьбу после длинной передачи и скинул мяч на Йоахима, а тот внешней стороной стопы пробил низом в правый от себя угол.

Второй гол вилланов вышел несколько курьезным — Даблин пробил после передачи с фланга, но мяч угодил в противника и отскочил к Коллимору, который пробил в одно касание. Еще один удар и рикошет, а Дублин оказался в одиночестве и расстрелял ворота соперника.

Выход Коллимора дал больше пространства для двух других нападающих — Йоахима справа и чуть глубже и Дублина в центре. И именно Дион установил финальный счет в матче — нападающий остался один в чужой штрафной, обработал мяч и послал его под перекладину.

Астон Вилла не смогла удержаться на первом месте, а весной произошел катастрофический спад, когда команда набрала всего три очка за десять игр. В конце концов они финишировали шестыми. Но был невероятный счастливый конец этой истории — во время пребывания в медицинском реабилитационном центре в Суррее неудачливый парашютист Рогофф влюбился в свою медсестру Сару Коллинз. Позже они поженились, и в 2001 году у них родились близнецы.

Самое забавное в Гарри Реднаппе заключается в том, что, хотя он и не считается особенно проницательным тактиком — имидж, который он с удовольствием совершенствовал на протяжении многих лет, — он часто оказывался чрезвычайно эффективным в изменении хода игр благодаря перестановкам со скамьи запасных.

Новичок Тоттенхэма Рафаэль ван дер Ваарт тогда поразился тому, что "нет длинных и скучных речей о тактике, как я привык в Реале — в нашей раздевалке есть доска, но Гарри ничего на ней не пишет". Между тем, Реднапп ранее сказал: "Вы можете спорить о формациях, тактике и системах вечно, но для меня футбол — это в основном игроки. Будь то 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, игра чисел, на мой взгляд, не самая красивая игра. Футбол — это 10% о схеме и 90% об игроках".

"Шпоры" не выигрывали у Арсенала на их поле с тех пор, как Венгер стал менеджером "канониров" в 1996 году, и, похоже, у них не было абсолютно никакой возможности изменить эту статистику, когда Самир Насри воспользовался ошибкой Аурелио Гомеса, выведя Арсенал вперед, а затем Маруан Шамах сделал счет 2:0.

Преимущество было на стороне Арсенал, чьи два гола были их единственными попаданиями в створ ворот в первом тайме. Но, как все знают в футболе, 2:0 — опасное преимущество — по-видимому, особенно в играх Арсенала.

Реднапп изменил несколько вещей в перерыве. Аарон Леннон, играющий широко справа и не представляющий большую угрозу для ворот соперника, был принесен в жертву, а Джермейн Дефо вышел в пару к Роману Павлюченко.

Практически сразу игра преобразилась. Угроза скорости Дефо означала, что Арсеналу пришлось защищаться глубже, а это было на руку высокому Павлюченко, которого заменил Крауч на 74-й минуте.

Поскольку Арсенал стал более растянутым, это также создало больше пространство между линиями между линиями. Ван дер Ваарт изо всех сил пытался найти место за спинами Алекса Сонга и Денилсона, когда его использовали в роли №10, но теперь он дрейфовал справа и искал пространство между линиями. Игра была преобразована. Гарет Бейл, слева, двигался внутрь штрафной чаще, в то время как Лука Модрич также поднимался выше в центральной зоне. Играя намного уже, "шпоры" начали доминировать.

Камбэк было замечательным. Ван дер Ваарт сначала ассистировал Бейлу, затем голландец забил второй с "точки", заработав пенальти, а затем, наконец, навесил со штрафного — Юнес Кабул выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в сетку.

"В первом тайме я играл с двумя вингерами, и мы были растянуты… У меня там был нападающий, с Рафой позади, поэтому, когда мы потеряли владение, они превзошли нас по численности в полузащите. Нам пришлось сыграть узко во втором тайме", — сказал Реднапп после игры.

Реднапп, несмотря на свою репутацию, был явно способен к решительным тактическим изменениям. Также есть некоторая ирония в том, что, Дефо, являясь одним из самых результативных "джокеров" АПЛ за все время с 24-мя голами, тогда оказал наибольшее влияние на игру, но не забил сам.

Этот тактический ход несколько отличается от других, так как он не предполагал драматического камбэка Манчестер Сити, но с другой стороны несколько других пунктов были выполнены сполна: это был неожиданный ход; это привело к значительному изменению системы; это было очень эффективно; это имело большое значение для чемпионской гонки.

Роберто Манчини, как правило, считался менеджером, настроенным на оборону, в период его пребывания в Манчестер Сити, и в течение 2010–2011 годов его настойчивое стремление играть с тремя футболистами защитного плана в центре поля - Найджел де Йонг, Гарет Барри и Яя Туре — был широко распространено. Последний, стоит вспомнит, в Барселоне был главной сдерживающей силой.

Но Манчини знал, что Туре может предложить больше, и, хотя он тогда еще не превратился в неистового полузащитника, забивавшего голы (20 точных ударов в сезоне-2013/14), он предложил атакующий драйв, когда его использовали в верхней части полузащитного трио.

В сезоне-2011/12, тем не менее, Манчини обычно играл с двумя нападающими, а Туре глубже вместе с Барри выступал в качестве полузащитного дуэта, который в целом хорошо работал на протяжении всей кампании. В оставшихся двух играх, после того как Манчестер Сити победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 на Этихаде, сделав шаг к титулу, они отправились к Ньюкаслу, который финишировал пятым в том году.

"Горожане" доминировал в первом тайме, но не смогли распечатать владения Крула. Во втором тайме Ньюкасл создавать больше угроз воротам соперника, но счет остался 0:0. У Сити было полчаса, чтобы забить, или они позволили бы Манчестер Юнайтед вновь возглавить турнирную таблицу — команде сэра Алекса Фергюсона оставалось бы обыграть Суонси и Сандерленд, чтобы сохранить титул.

Итак, за 30 минут до конца Сити отчаянно нуждался в голе, Манчини решил убрать творческого полузащитника Самира Насри (пять голов и десять передач в 29 матчах АПЛ в том сезоне) и выпустить Де Йонга (один гол и две передачи в 102 играх АПЛ за Манчестер Сити ). Он мог выпустить Джеймса Милнера, Адама Джонсона или, что наиболее очевидно, Эдин Джеко. Но План Б Манчини позволил подвинуть Туре вперед.

Это сработало блестяще. Десять минут спустя, Туре получил мяч между линиями, обменялся пасами с Серхио Агуэро, а затем неотразимо пробил в угол ворот. Туре же и снял все вопросы на 89-й минуте, получив пас от Гаэля Клиши и не оставив шансов голкиперу.

