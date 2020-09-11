Англия

Football.ua анонсирует главные интриги предстоящего сезона в чемпионате Англии.

Каждый новый сезон в Премьер-лиге полон интриг, и предстоящий — не исключение. Возвращение Лидса, обширная трансферная политика Челси, защитит ли титул Ливерпуль и многое другое — в главных интригах сезона-2020/21.

Защитит ли Ливерпуль чемпионский титул?

Феноменальный прошлый сезон в исполнении Ливерпуля — первый чемпионский титул за 30 лет. И можно не сомневаться, что аппетит болельщиков только вырос, а у коллектива Юргена Клоппа целью №1 будет защита титула. Вот только сделать это будет гораздо сложнее, в чем можно не сомневаться.

В первую очередь нужно взять во внимание тот факт, что Манчестер Сити будет более серьезным оппонентом, который, если и где-то недооценивал Ливерпуль, то теперь такого не будет. С “красными” буду считаться еще серьезнее, чем раньше, а команды, которые обыгрывал Ливерпуль в прошлом сезоне, наверняка захотят взять реванш. Кроме того, учитывая усиление Челси, то “синие” вполне могут ввязаться в борьбу за чемпионство.

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К сожалению, руководство “красных” не поддерживает Юргена Клоппа трансферами в этом сезоне. Клуб пополнил левый защитник Константинос Цимикас, который явно не сможет вытеснить из основы Эндрю Робертсона. Кроме того, Клопп хотел заполучить Тимо Вернера, но тот перебрался в Челси, а также клуб может покинуть Жоржиньо Вейналдум. Им интересуется Барселона, однако в таком случае можно со 99% вероятностью ожидать перехода Тиаго Алькантары из Баварии, что, в целом, можно считать “апгрейдом”, хоть и не значительным.

Поборется ли за титул Челси?

Руководство Челси невозможно узнать! Настолько правильные и нужные переходы, а также, в целом, ранняя трансферная политика, когда пять футболистов были приобретены еще до старта чемпионата. Переход Маланга Сарра не в счет, ибо француз отправится в аренду. В прошлом сезоне у Челси была проблема — хорошие атаки, но вот реализация хромает. Клуб принялся искать решение и заполучил Тимо Вернера. Как сообщил журналист Bild Кристиан Фальк, Челси выиграл конкуренцию за него не только у Ливерпуля, но и немец отказал Пепу Гвардиоле!

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Кроме того, у “синих” были проблемы с последним пасом, а также вскрытия насыщенной обророны соперника. Для этого были подписаны Хаким Зиеш и Кай Хаверц. Если только вдруг кто-то не покинет команду из основной обоймы группы атаки, можно сказать, здесь полный порядок, главное, чтобы поменьше травм. Уход Педро и, особенно, Виллиана должен пройти вообще безболезненно.

Ну помимо атаки, у Челси были очень-очень большие проблемы в обороне — это касалось центрального и левого защитника. Клуб нашел решение — Бен Чилвелл и Тиаго Силва. Возможно, качество игры англичанина вызывает некие вопросы, как и возраст бразильца, но оборона явно стала сильнее, чем была до этого. Кроме того, Челси на грани подписания голкипера Эдуарда Менди из Ренна — он девятый в Европе среди ТОП-5 чемпионатов по количеству сделанных сейвов. Угадаете, какой Кепа Аррисабалага? 94 из 94!

Можно ожидать, что Челси включится в гонку за титул, а также еще поборется за Деклана Райса, но вот выиграть Премьер-лигу “синим” вряд ли удастся — Ливерпуль и Манчестер Сити более сыгранные. Но, как иногда принято говорить, “побороться” туров так до 28-30 — вполне способны. Главное — верное направление и шаг вперед, и попадание в ТОП-4 не в 38-м туре, а чтобы это было как “должное” — это уже успех.

Чего ожидать от Арсенала?

У Арсенала нет денег — именно поэтому клубу пришлось сократить ряд сотрудников, ввиду чего в СМИ появился “негативный хайп” вокруг “канониров”. Дескать, переподписали Давида Луиса, Седрика Суареша, выкупили Пабло Мари, заполучили Виллиана, а платить обычным рабочим денег нет. Также Арсенал пополнил Габриэль Магальяйнс примерно за 30 миллионов евро, учитывая бонусы.

Главным “трансфером” клуба станет Пьер-Эмерик Обамеянг, а вернее — переподписание контракта с ним. Сделка на грани завершения, что очень и очень хорошая новость для “канониров”. Габонец — самое светлое пятно в составе Арсенала, который регулярно забивал и играл ключевую роль в поединках против серьезных соперников. Бывали неудачи, как в Лиге Европы, но кто не склонен ошибаться?

Арсенал выиграл Кубок Англии и Суперкубок. Конечно, некоторые последнее за трофей даже не считают, но тем не менее. Микель Артета проделывает отличную работу, и, если удастся еще кого-то подписать — будет отлично. В этом сезоне вполне можно ожидать шаг вперед от Арсенала. Как минимум за зону в ТОП-4 “канониры” обязаны бороться.

Какие перспективы у Лидса?

Легендарное событие, которые уже вошло в историю! Лидс вернулся в высший дивизион Англии спустя 16 лет! Это действительно значимое событие, особенно для болельщиков этой команды. Какие перспективы у Лидса? Задержатся ли они в АПЛ или сразу вылетят? Сможет ли клуб навязать свой игровой стиль на высшем уровне, в Премьер-лиге?

Очень и очень интригующе! И это добавляет Премьер-лиге привлекательности, когда случаются такие камбэки. На данный момент самый громкий переход - это Родриго Морено из Валенсии, а самый громкий уход — Бена Уайта, основного центрального защитника, который теперь будет защищать цвет Брайтона.

От Лидса хочется большего, но план минимум ясен — остаться в высшем дивизионе. А дальше нужно будет отталкиваться от этого.

Сделает ли шаг вперед Эвертон?

В каком-то смысле Эвертон - это “мини-Тоттенхэм”. И сложно сказать, это в хорошем или плохом смысле слова. “Шпоры” часто близки к успеху, но никак не мог развить его и удержать. Что касается Эвертона, то “ириски” пытаются стать ТОП-клубом или около того, но все попытки не завершаются успехом.

Но с приходом Карло Анчелотти ситуация может измениться. Возможно. Клуб подписал Аллана из Наполи, Абдулай Дукуре из Уотфорда и Хамеса Родригеса из Реала. Три хороших футболиста, способных усилить мерсисайдский коллектив. Такими переходами славится Эвертон, но есть одно “но”.

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Дело в том, что Аллан начал сдавать в Наполи, поэтому, хочется верить, что Анчелотти знает, что делает. Иначе при любом другом раскладе Аурелио Де Лаурентис так легко не отпустил бы значимого футболиста. Дукуре - хороший хавбек и один из лидеров Уотфорда, который вылетел. Что касается Хамеса, то это, пожалуй, главная звезда клуба теперь. Но вопросы: а заиграет ли он? Покажет ли тот уровень, который от него ждут? Осилит ли темп АПЛ? Карло работал с ним в Реале и Баварии, поэтому стоит довериться ему.

Главная интрига — сможет ли Эвертон ворваться в борьбу за еврокубки. Пока этого будет достаточно, ибо прыгнуть выше ТОП-6 крайне сложно, учитывая уровень команд.

Станет ли Манчестер Сити сильнее и что ждет Зинченко?

Во всяком случае, должен. Коллектив Пепа Гвардиолы провалился в прошлом сезоне в чемпионате, отпустив Ливерпуль на дистанцию в 18 очков. Это непозволительная “роскошь” для такого клуба! Можно не сомневаться, испанский специалист захочет реабилитироваться и это будет не просто, но возможно.

Этим летом “горожан” усилили Ферран Торрес и Натан Аке, клуб продолжает вести переговоры по Калиду Кулибали. Вероятно, сенегалец станет последним переходом в это окно, если таки удастся договориться.

Немаловажно для украинского болельщика будущее Александра Зинченко. Украинец провел неудачный прошлый сезон, перенес травму, а также явно не сказывается в “плюс” высказывание его невесты касательно плана на игру Манчестер Сити в Лиге чемпионов против Лиона. К слову, ее комментарии даже публиковал The Telegraph, и вряд ли Гвардиола, когда это прочел, то воспринял это как нечто хорошее. К слову, новичок команды Аке также способен играть на позиции левого защитника, хотя покупался, безусловно, в центр. Хочется верить, что Александр сделает правильные выводы и в новом сезоне покажет себя с наилучшей стороны!