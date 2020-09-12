Англия

Французский полузащитник вновь находится в обойме Солскьяера.

Поль Погба сдал отрицательный тест на коронавирус и приступил к тренировочному процессу. Об этом сообщил Оле-Гуннар Солскьяер в интервью официальному сайту "красных дьяволов".

Тем не менее, участие французского полузащитника в товарищеском поединке против Астон Виллы остается под вопросом.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Напомним, что ранее также от коронавируса вылечился Неймар. Бразилец уже тренируется с ПСЖ.