"Трехцветные" лишились двух игроков перед поединками Лиги наций.
Поль Погба и Танги Ндомбеле, Getty Images
27 августа 2020, 15:37
Полузащитники Поль Погба и Танги Ндомбеле сдали положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает издание L’Equipe.
Оба игрока помещены на 14-дневный карантин и не прибудут в расположение сборной Франции. Главный тренер Дидье Дешам уже исключил их из заявки команды на ближайшие поединки.
В Лиге наций сборная Франции проведет выездную встречу со Швецией 5 сентября, а 8 сентября примет на своем поле Хорватию.
Ранее сообщалось, что Погба решил не покидать Манчестер Юнайтед в межсезонье.