Лига наций

"Трехцветные" лишились двух игроков перед поединками Лиги наций.

Полузащитники Поль Погба и Танги Ндомбеле сдали положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает издание L’Equipe.

Оба игрока помещены на 14-дневный карантин и не прибудут в расположение сборной Франции. Главный тренер Дидье Дешам уже исключил их из заявки команды на ближайшие поединки.

В Лиге наций сборная Франции проведет выездную встречу со Швецией 5 сентября, а 8 сентября примет на своем поле Хорватию.

Ранее сообщалось, что Погба решил не покидать Манчестер Юнайтед в межсезонье.