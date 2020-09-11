Франция

Бразильский вингер вскоре снова появится на поле.

Неймар сдал положительный тест на коронавирус и возобновил тренировки. Об этом футболист написал в своем твиттер-аккаунте.

В прошлом сезоне бразилец провел 27 поединков, в которых отметился 19 голами и 12 результативными передачми.

Отметим, что помимо Неймара парижане из-за коронавируса потеряли Леандро Паредеса, Анхеля Ди Марию, Маркиньоса, Мауро Икарди, Кейлора Наваса и Килиана Мбаппе.

Напомним, что Пари Сен-Жермен без Неймара стартовал в чемпионате Франции с поражения.