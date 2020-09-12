Англия

Бельгиец рассказал о борьбе за чемпионство в АПЛ перед началом нового сезона.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне предупредил Ливерпуль о том, насколько сложно защитить чемпионский титул в английской Премьер-лиге.

"Защитить титул было сложнее, чем мы ожидали. Нужно было бороться с двойной силой для этого. Иногда это сложнее психологически, некоторые команды особенно настраиваются на матчи против вас.

Иногда некоторым футболистам после победы сложнее вернуть прежние ощущения. Иногда сложно вернуть прежнее психологическое состояние даже с той же командой.

Думаю, Ливерпуль может повторить свой успех. Не всегда нужно менять команду, чтобы сохранять амбиции. Не знаю, какая у них атмосфера в команде и какое у них желание. Во всех командах это по-разному", – рассказал де Брюйне в интервью изданию Daily Mail.

Ливерпуль стартует в АПЛ 12 сентября домашним матчем с Лидсом, а Ман Сити проведет первый поединок 21 сентября на выезде против Вулверхэмптона.