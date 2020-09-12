Англия

Египтянин принес Ливерпулю непростую победу над Лидсом.

В поединке первого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль одержал сложнейшую победу над Лидс Юнайтед (4:3).

Команды забили на двоих семь голов, а главным героем встречи стал нападающий "красных" Мохаммед Салах, оформивший хет-трик в ворота команды Марсело Бьелсы.

Отметим, что 28-летний египтянин стал девятым футболистом в истории АПЛ, которому удалось записать на свой счет три гола в стартовом туре. Начиная с 2010 года это достижение удавалось покорить только Рахиму Стерлингу из Манчестер Сити в прошлом сезоне.

Напомним, что Мохаммед Салах также сумел отличиться взятием ворот в первом туре АПЛ четыре сезона подряд, благодаря чему он повторил рекорд Тедди Шерингема.