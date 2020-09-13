Англия

Галлахер продолжит карьеру в МЛС.

Защитник Ливепуля Тони Галлахер станет игроком Торонто, сообщает портал The Athletic.

Клуб из МЛС уже договорился об аренде левого фулбека и должен завершить его трансфер в ближайшее время. Шотландец уже прибыл в расположение канадского клуба, где проходит карантин и готовится к переходу.

Галлахер перешел в Ливерпуль в январе 2018 года из Фалкирка. В прошлом сезоне 21-летний игрок провел один поединок в футболке "красных" в Кубке лиги.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ливерпуля Марко Груйич близок к переходу в Герту.