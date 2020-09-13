"Канониры" близки к подписанию молодого вингера.
Мунир Чуяр, ligue1.com
13 сентября 2020, 14:45
Полузащитник Дижона Мунир Чуяр может в ближайшее время стать игроком Арсенала, сообщает издание L'Equipe.
Лондонский клуб лидирует в борьбе за молодого вингера и уже практически согласовал детали перехода. Сумма трансфера должна составить около 15 миллионов евро.
В подписании 21-летнего француза также заинтересованы Вулверхэмптон и Лидс.
В новом сезоне Чуяр уже успел провести два поединка в составе Дижона.
Ранее сообщалось, что Арсенал не смог договориться с Лионом по трансферу полузащитника Хуссема Ауара.