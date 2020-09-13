Англия

"Канониры" близки к подписанию молодого вингера.

Полузащитник Дижона Мунир Чуяр может в ближайшее время стать игроком Арсенала, сообщает издание L'Equipe.

Лондонский клуб лидирует в борьбе за молодого вингера и уже практически согласовал детали перехода. Сумма трансфера должна составить около 15 миллионов евро.

В подписании 21-летнего француза также заинтересованы Вулверхэмптон и Лидс.

В новом сезоне Чуяр уже успел провести два поединка в составе Дижона.

Ранее сообщалось, что Арсенал не смог договориться с Лионом по трансферу полузащитника Хуссема Ауара.