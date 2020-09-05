Испанский полузащитник вернется в расположение "канониров".
Дани Себальос, фото Арсенал
05 сентября 2020, 00:05
Арсенал повторно арендовал Дани Себальоса на один год у Реала, сообщает официальный сайт лондонской команды.
Испанец произвел впечатление во время своего первого сезона, став неотъемлемой частью команды Микеля Артеты.
В прошедшем сезоне 23-летний игрок провел 34 поединка в футболке "канониров", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Напомним, что в Себальосе также был заинтересован Милан.