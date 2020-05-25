Италия

Бывший игрок Шахтера рассказал о том, как травмы влияют на его настрой.

Дуглас Коста рассказал о том, что периодически задается вопросом о том, сможет ли он и дальше выступать на высоком уровне.

"Бывают моменты, когда я думаю: "Могу ли я и дальше играть?" Это потому что я выхожу на поле и снова получаю травму. Затем, когда я смотрю игру по телевизору, я вспоминаю, что это моя страсть и что я все еще могу играть на высоком уровне.

Это то, что меня вдохновляет. Это не имеет ничего общего с деньгами или славой. Смысл в том, чтобы делать то, что вам нравится, и получать удовольствие, занимаясь этим. Это моя цель. Я шучу с Алексом Сандро, что у меня было больше сканов, чем матчей", — приводит слова Дугласа Косты The Players 'Tribune.

Ювентус рассматривает вариант с расставанием с бразильским вингером, чтобы получить дополнительные средства для других трансферов.