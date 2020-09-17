Защитник близок к уходу из Арсенала.
Сеяд Колашинац, getty images
17 сентября 2020, 07:54
Крайний защитник Арсенала Сеяд Колашинац может покинуть лондонцев, так как он попал в сферу интересов тех клубов, сообщает Sport BILD.
По данным источника, за право приобрести футболиста готовы сразиться Байер, Шальке и Рома. "Канониры" готовы отпустить игрока за 10 миллионов евро.
Отмечается, что ближе всего к трансферу находится Байер, который уже провел предварительные переговоры с Арсеналом.
Ранее сообщалось, что Колашинац может остаться в АПЛ, ведь в его услугах также заинтересован Вест Хэм.