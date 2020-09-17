Англия

Защитник близок к уходу из Арсенала.

Крайний защитник Арсенала Сеяд Колашинац может покинуть лондонцев, так как он попал в сферу интересов тех клубов, сообщает Sport BILD.

По данным источника, за право приобрести футболиста готовы сразиться Байер, Шальке и Рома. "Канониры" готовы отпустить игрока за 10 миллионов евро.

Отмечается, что ближе всего к трансферу находится Байер, который уже провел предварительные переговоры с Арсеналом.

Ранее сообщалось, что Колашинац может остаться в АПЛ, ведь в его услугах также заинтересован Вест Хэм.