"Бордовые" не хотят расставаться со своим защитником.
Джеймс Тарковски, Getty Images
17 сентября 2020, 12:24
Бернли отказывается отпускать защитника Джеймса Тарковски в Вест Хэм в это трансферное окно.
Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб был готов предложить за английского центрбека около 30 миллионов фунтов и 10 миллионов в качестве бонусов, однако получил отказ. Руководство Бернли по-прежнему требует за своего игрока 50 млн фунтов.
Действующий контракт Тарковски с Бернли рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм также проявляет интерес к защитникам Сеаду Колашинацу и Эмерсону Палмьери.