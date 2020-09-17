Англия

"Бордовые" не хотят расставаться со своим защитником.

Бернли отказывается отпускать защитника Джеймса Тарковски в Вест Хэм в это трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб был готов предложить за английского центрбека около 30 миллионов фунтов и 10 миллионов в качестве бонусов, однако получил отказ. Руководство Бернли по-прежнему требует за своего игрока 50 млн фунтов.

Действующий контракт Тарковски с Бернли рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также проявляет интерес к защитникам Сеаду Колашинацу и Эмерсону Палмьери.