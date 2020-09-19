Англия

Главный тренер манкунианцев прокомментировал ход нынешнего трансферного окна.

Манчестер Юнайтед в этот трансферный период пока подписал только полузащитника Аякса Донни ван де Беека. В это же время Челси потратил более 200 млн фунтов на новых игроков, проводят активное усиление и другие конкуренты – Ливерпуль, Манчестер Сити и Арсенал.

"Вы видите другие клубы и что они делают, они бросают нам вызов. На их траты мы должны отвечать результатом. Таким должен быть ответ", — цитирует Оле-Гуннара Солскьяера Goal.

"Мы можем быть лучшими в вещах, которые ничего не стоят. Атмосфера в коллективе, тренировки, физическая подготовка. Но да, мы просматриваем небольшой круг игроков, которые могли бы усилить Манчестер Юнайтед. Посмотрим, что у нас получится".

СМИ сообщают, что "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с левым защитником Порту и сборной Бразилии Алексом Теллесом.

Уже сегодня, 19 сентября, Манчестер Юнайтед проведет свой первый матч в Премьер-лиге сезона-2020/21 против Кристал Пэлас. Начало встречи в 19:30, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.