Франция

"Ткачи" отказались отпускать своего форварда.

Астон Вилла не смогла достигнуть соглашения с Лионом в переговорах по трансферу нападающего Бертрана Траоре, сообщает портал Footmercato.

Английский клуб хочет видеть форварда в своем составе и предлагал за него 17 миллионов евро. Руководство "ткачей" не хочет расстаться со своим футболистом и ответило отказом на это предложение.

Действующий контракт Траоре с французским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 35 поединков в футболке Лиона, отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла также заинтересована в подписании полузащитника Вердера Милота Рашицы.