Мерсисайдцы договорились о трансфере португальского форварда.
Диогу Жота, Getty Images
19 сентября 2020, 07:45
Нападающий Вулверхэмптона Диогу Жота станет игроком Ливерпуля, сообщает портал The Athletic.
"Красные" согласовали пятилетний контракт с португальским форвардом и должны объявить о его приобретении в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 45 миллионов фунтов.
Жота присоединился к Вулверхэмптону летом 2017-го из Атлетико. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 48 поединков в футболке "волков", забив 16 голов и совершив 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль объявил о подписании полузащитника Тиаго Алькантары.