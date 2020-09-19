Англия

Мерсисайдцы договорились о трансфере португальского форварда.

Нападающий Вулверхэмптона Диогу Жота станет игроком Ливерпуля, сообщает портал The Athletic.

"Красные" согласовали пятилетний контракт с португальским форвардом и должны объявить о его приобретении в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 45 миллионов фунтов.

Жота присоединился к Вулверхэмптону летом 2017-го из Атлетико. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 48 поединков в футболке "волков", забив 16 голов и совершив 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль объявил о подписании полузащитника Тиаго Алькантары.