Англия

Португалец прокомментировал трансфер форварда.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что нападающий Диогу Жота станет игроком Ливерпуля.

"У Ливерпуля будет отличный игрок, и у Хоевера вперед ждет блестящее будущее".

"Мы считаем, что эта сделка выгодна всем. Диого был здесь действительно счастлив, но это нормально, что игрокам нравятся новые вызовы", — цитирует Санту Goal.

Ранее сообщалось, что "красные" заплатят за португальца 45 миллионов фунтов. За Хоевера "волки" отдали 9 миллионов.