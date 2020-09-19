Португалец прокомментировал трансфер форварда.
Диого Жота, getty images
19 сентября 2020, 17:57
Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что нападающий Диогу Жота станет игроком Ливерпуля.
"У Ливерпуля будет отличный игрок, и у Хоевера вперед ждет блестящее будущее".
"Мы считаем, что эта сделка выгодна всем. Диого был здесь действительно счастлив, но это нормально, что игрокам нравятся новые вызовы", — цитирует Санту Goal.
Ранее сообщалось, что "красные" заплатят за португальца 45 миллионов фунтов. За Хоевера "волки" отдали 9 миллионов.