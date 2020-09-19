Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура АПЛ между лондонскими Арсеналом и Вест Хэмом.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес снова не доверил Андрею Ярмоленко место в стартовом составе "молотков". Украинский вингер начнет поединок против Арсенала на скамейке запасных.

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Себальос, Джака, Сака — Виллиан, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Мэйси, Давид Луис, Колашинац, Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Пепе, Нкетиа

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн, Форнальс, Масуаку — Антонио

Запасные: Рандольф, Бальбуэна, Джонсон, Фелипе Андерсон, Лансини, Ярмоленко, Алле

Матч Арсенал — Вест Хэм начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.