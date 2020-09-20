"Горожане" практически договорились о трансфере француза.
Жюль Кунде, Getty Images
20 сентября 2020, 11:22
Защитник Севильи Жюль Кунде может в ближайшее время стать игроком Манчестер Сити, сообщает издание AS.
"Горожане" практически договорились о транфере французского центрбека и вскоре могут объявить о его переходе. Сумма сделки должна составить около 50 миллионов евро.
Кунде перешел в Севилью летом 2019-го за 25 млн евро. В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 40 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Ман Сити также проявляет интерес к защитнику Атлетико Хосе Хименесу.