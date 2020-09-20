Англия

"Горожане" практически договорились о трансфере француза.

Защитник Севильи Жюль Кунде может в ближайшее время стать игроком Манчестер Сити, сообщает издание AS.

"Горожане" практически договорились о транфере французского центрбека и вскоре могут объявить о его переходе. Сумма сделки должна составить около 50 миллионов евро.

Кунде перешел в Севилью летом 2019-го за 25 млн евро. В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 40 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также проявляет интерес к защитнику Атлетико Хосе Хименесу.