Англия

Француз решил продолжить выступления в лондонском клубе.

Полузащитник Танги Ндомбеле отказался от поисков нового клуба и решил остаться в Тоттенхэме, сообщает издание L'Equipe.

В подписании центрального хавбека были заинтересованы Интер и Ювентус. Француз рассматривал возможность ухода, но решил попытаться закрепиться в составе лондонского клуба.

Ндомбеле перешел в Тоттенхэм летом 2019-го из Лиона за 60 миллионов евро. В новом сезоне 23-летний игрок успел провести 2 поединка в футболке "шпор", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил о возвращении нападающего Гарета Бэйла.