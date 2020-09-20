Француз решил продолжить выступления в лондонском клубе.
Танги Ндомбеле, Getty Images
20 сентября 2020, 12:59
Полузащитник Танги Ндомбеле отказался от поисков нового клуба и решил остаться в Тоттенхэме, сообщает издание L'Equipe.
В подписании центрального хавбека были заинтересованы Интер и Ювентус. Француз рассматривал возможность ухода, но решил попытаться закрепиться в составе лондонского клуба.
Ндомбеле перешел в Тоттенхэм летом 2019-го из Лиона за 60 миллионов евро. В новом сезоне 23-летний игрок успел провести 2 поединка в футболке "шпор", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил о возвращении нападающего Гарета Бэйла.