"Молотобойцы" ведут переговоры по французскому защитнику.
Джибриль Сидибе, Getty Images
20 сентября 2020, 13:45
Защитник Монако Джибриль Сидибе может стать игроком Вест Хэма, сообщает портал 90min.
"Молотобойцы" практически договорились о трансфере французского фулбека и могут вскоре объявить о его подписании. В приобретении 28-летнего игрока также заинтересованы Вулверхэмптон и Ньюкасл.
В прошлом сезоне Сидибе выступал на правах аренды в Эвертоне, где провел 28 поединков и отличился пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм также проявляет интерес к защитникам Сеаду Колашинацу и Эмерсону Палмьери.