Англия

"Молотобойцы" ведут переговоры по французскому защитнику.

Защитник Монако Джибриль Сидибе может стать игроком Вест Хэма, сообщает портал 90min.

"Молотобойцы" практически договорились о трансфере французского фулбека и могут вскоре объявить о его подписании. В приобретении 28-летнего игрока также заинтересованы Вулверхэмптон и Ньюкасл.

В прошлом сезоне Сидибе выступал на правах аренды в Эвертоне, где провел 28 поединков и отличился пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также проявляет интерес к защитникам Сеаду Колашинацу и Эмерсону Палмьери.