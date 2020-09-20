Англия

Полузащитник Ливерпуля может продолжить карьеру в составе "волков".

Вулверхэмптон рассматривает возможность трансфера хавбека Ливерпуля и сборной Англии Алекса Окслейд-Чемберлена, сообщает The Mirror. Предполагается, что после перехода Тиаго Алькантары англичанин будет получать меньше игрового времени и поэтому может согласиться покинуть клуб.

Ливерпуль попросит за Алекса около 25 млн фунтов, чтобы компенсировать часть затрат на его покупку у Арсенала в 2017 году. В кампании-2019/20 Окслейд-Чемберлен сыграл в 30 матчах АПЛ, отметившись четырьмя голами и ассистом.

Алекс пропускал предсезонную подготовку Ливерпуля из-за очередной травмы.

Ливерпуль и Вулверхэмптон уже провернули две сделки этим летом друг с другом: "волки" подписали Ки-Джану Хувера за 9 млн фунтов, а "красные" взяли Диогу Жоту за 41 млн фунтов в рассрочку.