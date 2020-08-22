Англия

Хавбек получил повреждение колена на тренировке.

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен не сможет принять участие в предсезонной подготовке Ливерпуля из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Английский хавбек получил повреждение колена на тренировке команды в Австрии и оказался в лазарете. Травма не позволит 27-летнему игроку также принять участие во встрече с Арсеналом в Суперкубке Англии, которая запланирована на 29 августа.

В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен провел 43 поединка в футболке "красных", отличившись восемью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль стартует в новом сезоне АПЛ 12 сентября домашним матчем с Лидсом.