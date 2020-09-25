Англия

"Лисы" хотят заполучить английского центрбека.

Защитник Бернли Джеймс Тарковски попал в сферу интересов Лестера, сообщает Sky Sports.

"Синие" планируют укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и хотят подписать английского центрбека. В ближайшее время руководство клуба намерено обратиться к Бернли с новым предложением по 27-летнему игроку.

Действующий контракт Тарковски с Бернли рассчитан до июня 2022 года.

Приобрести защитника также пытался Вест Хэм, но не смог договорится с боссами "бордовых".

Ранее сообщалось, что Лестер также заинтересован в подписании защитника Байера Джонатана Та.