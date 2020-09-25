"Лисы" хотят заполучить английского центрбека.
Джеймс Тарковски, Getty Images
25 сентября 2020, 21:38
Защитник Бернли Джеймс Тарковски попал в сферу интересов Лестера, сообщает Sky Sports.
"Синие" планируют укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и хотят подписать английского центрбека. В ближайшее время руководство клуба намерено обратиться к Бернли с новым предложением по 27-летнему игроку.
Действующий контракт Тарковски с Бернли рассчитан до июня 2022 года.
Приобрести защитника также пытался Вест Хэм, но не смог договорится с боссами "бордовых".
Ранее сообщалось, что Лестер также заинтересован в подписании защитника Байера Джонатана Та.