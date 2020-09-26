Англия

Football.ua анонсирует матч третьего тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Славена Билича на своем поле примут коллектив Фрэнка Лампарда.

ВБА — Челси

26 сентября, 19:30, стадион Хоторнс, Вест Бромвич. Арбитр встречи — Джонатан Мосс

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Не столько в центре внимания сейчас Челси, как Кепа Аррисабалага. Голкипер "синих" буквально "снимает" любое давление с одноклубников из-за своей ужасной игры. В первом туре Кепа пропустил необязательный гол из-за пределов штрафной, а во втором подарил мяч Садио Мане, а тот спокойно воспользовался моментом. Несмотря на то, что удаление в том поединке заработал Андреас Кристенсен, все внимание было уделено 25-летнему испанцу.

Благо, Челси подписал нового вратаря в лице Эдуара Менди, а Вилли Кабальеро провел уверенную встречу против Барнсли в Кубке английской лиги, совершив ряд сейвов. Другое дело, что испанец, возможно, получит "последний шанс", после чего окончательно присядет на скамейку для запасных или же вовсе станет третьим голкипером.

Что касается Вест Бромвича, то интересно будет понаблюдать за действиями новичка команды Бранислава Ивановича, если он выйдет таки в старте. Напомним, что серб — экс-игрок Челси, который вписал свое имя в историю этого клуба.

Кроме того, у ВБА большие проблемы с обороной — за два тура "дрозды" пропустили в свои ворота восемь голов, а забили лишь два.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Зохоре, Гиббс, Галлахер — Зиеш, Гилмор, Пулишич

Под вопросом: Гросицки, Робсон-Кану, Хегази — ...