Англия

Главный тренер "красных дьяволов" не считает, что клубу нужно укрепить эту зону.

Манчестер Юнайтед в третьем туре Премьер-лиги обыграл Брайтон (3:2) благодаря голу Бруну Фернандеша на 10-й минуте добавленного времени. После матча, среди прочего, обсуждали слабую игру "красных дьяволов" в защите – в предыдущей игре они пропустили трижды от Кристал Пэлас.

"У нас много защитников, поэтому я выпустил Эрика Байи, чтобы укрепить оборону, учитывая забеги Троссарда и Мопе. Я считаю, у нас достаточно хороших центральных защитников сейчас", — цитирует слова Солскьяера на пресс-конференции Goal.

"Когда ты допускаешь моменты у своих ворот и пропускаешь голы, смотреть нужно на две вещи – это или форма команды, или индивидуальные ошибки. Мы сейчас находимся не в лучшей форме. Мы недостаточно остры, чтобы прерывать навесы или выигрывать забеги. Мы немного отстаем в плане физики, наши ошибки больше структурны, чем индвидуальны. Думаю, Виктор Линделеф сегодня хорошо сыграл".

В последнее время Манчестер Юнайтед приписывают интерес к левому защитнику Порту Алексу Теллесу.