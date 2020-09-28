Англия

Вашему вниманию котировки букмекеров на центральный поединок тура.

В центральном поединке третьего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в родных стенах сыграет против Арсенала.

Букмекеры считают фаворитом поединка команду Клоппа. Так, компания Parimatch предлагает на победу "красных" коэффициент 1,49.

Успешный результат "канониров" оценен в 6,20, а на ничейном результате свою ставку можно увеличить в 4,90 раза.

Напомним, матч Ливерпуль — Арсенал состоится 28-го сентября в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.