Представляем вашему вниманию трансляцию поединка между английскими командами.
Ливерпуль — Арсенал, Getty Images
27 сентября 2020, 16:40
Ливерпуль примет на своем поле Арсенал в матче третьего тура английской Премьер-лиги.
Команды уже успели сыграть между собой в новом сезоне в рамках Суперкубка Англии. Основное время поединка тогда завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался лондонский клуб, который и выиграл первый трофей сезона. Смогут ли подопечные Юргена Клоппа взять реванш у "канониров" в этой встрече?
Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Ливерпуль – Арсенал, который состоится в понедельник, 28 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.