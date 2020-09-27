Англия

Представляем вашему вниманию трансляцию поединка между английскими командами.

Ливерпуль примет на своем поле Арсенал в матче третьего тура английской Премьер-лиги.

Команды уже успели сыграть между собой в новом сезоне в рамках Суперкубка Англии. Основное время поединка тогда завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался лондонский клуб, который и выиграл первый трофей сезона. Смогут ли подопечные Юргена Клоппа взять реванш у "канониров" в этой встрече?

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Ливерпуль – Арсенал, который состоится в понедельник, 28 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.