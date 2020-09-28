Англия

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч третьего тура АПЛ между Ливерпулем и лондонским Арсеналом.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета решил оставить в запасе хорошо проявившего себя в первых турах Габриэля. В матче против Ливерпуля с первых минут сыграет Давид Луис. Вратарь "красных" Алиссон, чье участие в поединке было под вопросом, успел восстановиться и оказался в стартовом составе хозяев.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Уильямс, Милнер, Джонс, Минамино, Жота, Ориги

Арсенал: Лено — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз — Виллиан, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Рунарссон, Габриэль, Сака, Колашинац, Себальос, Пепе, Нкетиа

Матч Ливерпуль — Арсенал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.