Италия

"Россонери" хотят заполучить ивуарийского защитника.

Милан вступил в переговоры с Тоттенхэмом по трансферу защитника Сержа Орье, сообщает RMC Sport.

Представители итальянского клуба провели встречу с руководством "шпор" и обсудили возможные детали сделки по ивуарийскому фулбеку. "Россонери" готовы подписать 27-летнего игрока на постоянной основе.

Действующий контракт Орье с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В новом сезоне защитник провел один поединок в футболке Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Милан также начал переговоры с Шальке по защитнику Матии Настасичу.