"Молотобойцы" нацелились на подписание сербского защитника.
Никола Максимович, Getty Images
29 сентября 2020, 13:18
Защитник Наполи Никола Максимович попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает Sky Sport Italia.
Лондонский клуб планирует укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и начал переговоры с партенопейцами по центрбеку. "Молотобойцы" готовы заплатить за серба около 14 миллионов фунтов.
Действующий контракт Максимовича с Наполи рассчитан до июня 2021 года.
В новом сезоне 28-летний игрок провел один поединок в футболке "адзурри".
Ранее сообщалось, что Вест Хэм также может подписать защитника Монако Джибриля Сидибе.