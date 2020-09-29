Англия

"Молотобойцы" нацелились на подписание сербского защитника.

Защитник Наполи Никола Максимович попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает Sky Sport Italia.

Лондонский клуб планирует укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и начал переговоры с партенопейцами по центрбеку. "Молотобойцы" готовы заплатить за серба около 14 миллионов фунтов.

Действующий контракт Максимовича с Наполи рассчитан до июня 2021 года.

В новом сезоне 28-летний игрок провел один поединок в футболке "адзурри".

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также может подписать защитника Монако Джибриля Сидибе.