Англия

Бирмингемский клуб усилился хавбеком Челси.

Полузащитник Челси Росс Баркли перешел в Астон Виллу, сообщает официальный твиттер бирмингемского клуба.

Центральный хавбек присоединился ко "львам" на правах аренды до конца сезона.

Баркли выступал в составе Челси с января 2018 года, перейдя из Эвертона. В новом сезоне 26-летний игрок провел 3 поединка в футболке "синих" отличившись одним голом.

Действующий контракт Баркли с Челси рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла объявила о подписании нападающего Лиона Бертрана Траоре.