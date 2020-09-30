Бирмингемский клуб усилился хавбеком Челси.
Росс Баркли, Getty Images
30 сентября 2020, 13:28
Полузащитник Челси Росс Баркли перешел в Астон Виллу, сообщает официальный твиттер бирмингемского клуба.
Центральный хавбек присоединился ко "львам" на правах аренды до конца сезона.
Баркли выступал в составе Челси с января 2018 года, перейдя из Эвертона. В новом сезоне 26-летний игрок провел 3 поединка в футболке "синих" отличившись одним голом.
Действующий контракт Баркли с Челси рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла объявила о подписании нападающего Лиона Бертрана Траоре.