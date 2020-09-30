Итальянский вингер пока что далек от перехода в стан "красных дьяволов".
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30 сентября 2020, 21:37
Фиорентина отказала Манчестер Юнайтед в аренде Федерико Кьезы, сообщает The Telegraph.
"Фиалки" заинтересованы лишь в полноценном трансфере итальянского вингера, которым интересуется Ювентус.
Нападающий в прошлом сезоне провел 37 поединков в футболке "фиалок", отметившись 11 голами и девятью ассистами.
Отметим, что Манчестер Юнайтед обратил внимание на Федерико Кьезу лишь после неудачи с Джейдоном Санчо.