Фиорентина отказала Манчестер Юнайтед в аренде Федерико Кьезы, сообщает The Telegraph.

"Фиалки" заинтересованы лишь в полноценном трансфере итальянского вингера, которым интересуется Ювентус.

Нападающий в прошлом сезоне провел 37 поединков в футболке "фиалок", отметившись 11 голами и девятью ассистами.

Отметим, что Манчестер Юнайтед обратил внимание на Федерико Кьезу лишь после неудачи с Джейдоном Санчо.