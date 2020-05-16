Италия

Нападающий Торино Андреа Белотти может заменить Федерико Кьезу в Фиорентине.

Фиорентина рассматривает Андреа Белотти в качестве возможной замены Федерико Кьезы в том случае, если нападающи й»фиалок» сменит клуб — сообщает Football Italia со ссылкой на La Nazione.

Белотти, контракт которого с "быками" рассчитан до июня 2022 года, хотел бы перейти в более амбициозный клуб, но потенциальных покупателей отпугивает его цена ("клаусула", прописанная в контракте для клубов из-за пределов Италии, составляет 100 миллионов евро).

На Кьезу претендует сразу несколько команд, в том числе и из АПЛ, в то же время и Белотти может оказаться в английской Премьер-лиге — им интересуется Эвертон