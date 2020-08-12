Лига Европы

Капитан "волков" прокомментировал поражение команды.

Защитник Вулверхэмптона Коннор Коуди поделился мнением о результате матча с Севильей (0:1) в четвертьфинале Лиги Европы.

"Мы оставили все силы на поле. Мы опустошены, ведь надеялись добыть результат сегодня.

Мы говорили, что хотим добиться чего-то особенного. Мы очень разочарованы. Мы вместе побеждаем и проигрываем – сегодня мы потерпели поражение в матче с командой высочайшего уровня. Мне кажется, им пришлось потрудиться, ведь мы отдали все силы игре. Я не знаю, что еще сказать.

Это удивительный турнир – просто невероятный. Я горжусь тем, как мы выступили в этом году. Мы пробились в восьмерку лучших, а это колоссальное достижение для команды, игравшей во втором дивизионе всего пару лет назад. Я горжусь каждым человеком, причастным к этому клубу", – рассказал Коуди в интервью официальному сайту УЕФА.