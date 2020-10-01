Представляем вашему вниманию видеообзор игры Кубка английской лиги.
Бернли - Манчестер Сити, Getty Images
01 октября 2020, 08:12
Манчестер Сити в 1/8 финала Кубка лиги обыграл на выезде Бернли. Дубль и голевую передачу сделал Рахим Стерлинг, а летний новичок Ферран Торрес отметился дебютным голом и ассистом – 3:0.
Бернли — Манчестер Сити 0:3
Голы: Стерлинг, 35, 49, Торрес, 65
Бернли: Пикок-Фаррелл — Лоутон (Бардсли, 79), Лонг, Тарковски, Тэйлор — МакНил, Браунхилл, Вествуд, Питерс — Барнс (Бенсон, 69), Выдра (Вуд, 46)
Манчестер Сити: Штеффен — Уокер (Харвуд-Беллис, 66), Фернандиньо, Ляпорт, Менди — Родри (Аке, 74) — Стерлинг, Де Брюйне (Б. Силва, 64), Марез, Торрес — Палмер
Предупреждения: Стерлинг, Б. Силва