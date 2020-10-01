Англия

"Молотобойцы" близки к подписанию чешского защитника.

Защитник пражской Славии Владимир Цоуфал в ближайшее время станет игроком Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб согласовал детали трансфера правого фулбека за 5 млн фунтов и должен оформить сделку в ближайшее время. Чех прибудет в четверг в расположение "молотобойцев" для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В новом сезоне 29-летний игрок успел провести 7 поединков в футболке Славии, отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также заинтересован в подписании защитника Фиорентины Николы Миленковича.