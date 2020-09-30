Лондонский клуб заинтересован в подписании защитника Фиорентины.
Никола Миленкович, Getty Images
30 сентября 2020, 12:16
Защитник Фиорентины Никола Миленкович попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Молотобойцы" планируют укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и попытаются подписать сербского центрбека. Руководство лондонского клуба предложило "фиалкам" за футболиста 25 миллионов евро.
Действующий контракт Миленковича с Фиорентиной рассчитан до июня 2022 года.
В новом сезоне 22-летний игрок провел 2 поединка в футболке "фиолетовых".
Ранее сообщалось, что Вест Хэм также заинтересован в подписании защитника Наполи Николы Максимовича.