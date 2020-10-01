Англия

Наставник валлийцев прокомментировал переход форварда.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился своим мнением о возвращении нападающего Гарета Бэйла в Тоттенхэм.

"Он будет играть более регулярно, чем в мадридском Реале. Я считаю, что это хороший переход для Гарета, отличный трансфер для Тоттенхэма и для Премьер-лиги в целом, наблюдать за игрой такого футболиста каждую неделю.

Он сейчас находится в клубе, который хорошо знает, с очень хорошим тренером. Он считает,что для него это словно возвращение домой.

Будет намного лучше, если Гарет сможет играть регулярно. Он будет играть острее", – рассказал Гиггз в комментарии Sky Sports.